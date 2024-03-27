Венчурные инвесторы устали от главы OpenAI: визионер или «хайпожор»?

В докладе приводятся анонимные интервью с венчурными капиталистами и руководителями стартапов, которые работали с Альтманом. Эти источники критикуют его «мессианские выходки» и стиль руководства «культом личности». Один источник обвинил его в «мании величия», которому не хватает прозрачности, а другой обвиняет его в интеллектуальной нечестности.

Этот негатив совпадает с сообщениями о том, что Альтман стремится привлечь для OpenAI ошеломляющее финансирование в размере 100 миллиардов долларов. Некоторые инвесторы выражают недовольство высокой риторикой Альтмана, ставя под сомнение его истинные мотивы, стоящие за астрономической целью сбора средств.

«Ему нравится изображать альтруиста, но я бы предпочел, чтобы он просто рассказал мне о своих истинных намерениях», — сказал один из партнеров по венчурному капиталу. Другой источник предполагает, что Альтман ставит личную выгоду выше благополучия человечества, заявляя, что он строит «платформу Сэма».