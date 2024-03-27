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Наука и технологии
Опубликовано 27 марта 2024, 17:45
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Венчурные инвесторы устали от главы OpenAI: визионер или «хайпожор»?

И что будет дальше
«Любимчик» Кремниевой долины Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, столкнулся с волной критики со стороны представителей технологической индустрии, говорится в новом отчете Insider. Альтман, которого когда-то почитали за его амбициозное стремление к созданию искусственного интеллекта, теперь рисуется как «самовлюбленный лидер с завышенным чувством собственной значимости».

В докладе приводятся анонимные интервью с венчурными капиталистами и руководителями стартапов, которые работали с Альтманом. Эти источники критикуют его «мессианские выходки» и стиль руководства «культом личности». Один источник обвинил его в «мании величия», которому не хватает прозрачности, а другой обвиняет его в интеллектуальной нечестности.

Этот негатив совпадает с сообщениями о том, что Альтман стремится привлечь для OpenAI ошеломляющее финансирование в размере 100 миллиардов долларов. Некоторые инвесторы выражают недовольство высокой риторикой Альтмана, ставя под сомнение его истинные мотивы, стоящие за астрономической целью сбора средств.

«Ему нравится изображать альтруиста, но я бы предпочел, чтобы он просто рассказал мне о своих истинных намерениях», — сказал один из партнеров по венчурному капиталу. Другой источник предполагает, что Альтман ставит личную выгоду выше благополучия человечества, заявляя, что он строит «платформу Сэма».

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ChatGPT
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#мнение
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#критика
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#Сэм Альтман