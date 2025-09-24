Венесуэла развернула против американского авианосца российские Су-30МК2

По данным издания, Су-30МК2 являются одними из самых дальнобойных истребителей в Западном полушарии за исключением США и Канады. Ракеты Х-31А относятся к наиболее эффективным противокорабельным средствам, так как развиваемая ими скорость затрудняет перехват современными системами ПВО.

Каждая ракета несёт боеголовку около 100 кг, сам самолёт может нести от четырёх до шести ракет. В публикации отмечается, что звено из восьми Су-30МК2 теоретически может поразить значительную часть авианосной группы США, если большинство ракет попадут в цель.