Венесуэла развернула против американского авианосца российские Су-30МК2

Опубликовано 24 сентября 2025, 18:501 мин.
Венесуэла развернула против американского авианосца российские Су-30МК2С ракетами Х-31
На фоне напряжённости с США Венесуэла провела учения с участием истребителей Су-30МК2 с противокорабельными ракетами Х-31 российского производства, пишет Лента.ру со ссылкой на журнал Military Watch Magazine. Учения стали ответом Каракаса на усиление присутствия американских военных в Карибском регионе, включая авианосную ударную группу с кораблём типа Nimitz.
По данным издания, Су-30МК2 являются одними из самых дальнобойных истребителей в Западном полушарии за исключением США и Канады. Ракеты Х-31А относятся к наиболее эффективным противокорабельным средствам, так как развиваемая ими скорость затрудняет перехват современными системами ПВО.
Каждая ракета несёт боеголовку около 100 кг, сам самолёт может нести от четырёх до шести ракет. В публикации отмечается, что звено из восьми Су-30МК2 теоретически может поразить значительную часть авианосной группы США, если большинство ракет попадут в цель.