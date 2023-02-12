Вентиляция, подогрев и массаж: в России создали необычные кроссовки

16:08, 12 февраля 2023
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Вентиляция, подогрев и массаж: в России создали необычные кроссовкиБудут стоить 50 тысяч рублей
Российская компания YEA2098 представила кроссовки с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Управлять ими можно со смартфона.
Фото: YEA2098
Разработчики утверждают, что одного заряда устройства хватает примерно на три дня активного использования. Батарея заряжается за два часа. Внутри подошвы находятся аккумулятор, модуль Bluetooth, электрическая стелька для обогрева, вентиляторы и вибрирующие мини-моторы для массажа. В будущем разработчики хотят добавить функцию беспроводной зарядки с помощью складного устройства внутри.
Пока кроссовки существуют в единственном экземпляре в виде прототипа, однако предполагается их серийный выпуск. Стоить они будут около 50 тысяч рублей.