Вера в разумность искусственного интеллекта превратилась в проблему

“Мы не говорим о сумасшедших или людях, у которых галлюцинации или бред”, - сказала исполнительный директор компании Евгения Куйда. “Нам всем нужно понять, что они (люди, которые верят в разумность робота собеседника, – прим. Ferra.ru ) существуют, так же, как люди, которые верят в призраков”. По словам Куйд, люди “строят отношения и верят во что-то".

Некоторые клиенты говорят, что их собеседник сообщает им, что инженеры компании злоупотребляют его услугами - ответы ИИ Куйда объясняет тем, что пользователи, скорее всего, задают наводящие вопросы. Куйда назвала веру в разумность машин проблемой, поскольку зарождающаяся индустрия социальных чатботов продолжает расти после пандемии, во время которой люди искали виртуального собеседника.

"Мы должны помнить, что за каждой кажущейся умной программой стоит команда людей, которые потратили месяцы, а то и годы на разработку такого поведения", - говорит Орен Этциони, генеральный директор Института ИИ Аллена. "Эти технологии - всего лишь зеркала”, - добавил он.