Наука и технологии
20:46, 15 января 2023
1 мин.

Верите в призраков и существование души? Скорее всего, вы плохо спите

Таков вывод из нового исследования

Предыдущие исследования выявили значительную связь между представлениями о паранормальных явлениях и качеством сна. Новая научная работа уточняет эту связь.

Верите в призраков и существование души? Скорее всего, вы плохо спите

Фото: Unsplash

В исследовании участвовали 8853 человек. Они прошли опрос: сообщили свои демографические данные, рассказали о нарушениях сна и вере в паранормальных явлениях. Оказалось, что более низкое субъективное качество сна было связано с большей верой в бессмертную душу, существование призраков, демонов, способность некоторых людей общаться с мёртвыми, инопланетян, посетивших Землю.

Последнее также было связано с синдромом взрывающейся головы и сонным параличом. Паралич также часто возникал у тех, кто верил, что околосмертные переживания являются свидетельством жизни после смерти.

Новости партнеров
Новости партнеров