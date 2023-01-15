Верите в призраков и существование души? Скорее всего, вы плохо спите

В исследовании участвовали 8853 человек. Они прошли опрос: сообщили свои демографические данные, рассказали о нарушениях сна и вере в паранормальных явлениях. Оказалось, что более низкое субъективное качество сна было связано с большей верой в бессмертную душу, существование призраков, демонов, способность некоторых людей общаться с мёртвыми, инопланетян, посетивших Землю.

Последнее также было связано с синдромом взрывающейся головы и сонным параличом. Паралич также часто возникал у тех, кто верил, что околосмертные переживания являются свидетельством жизни после смерти.