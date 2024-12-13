Верховный суд США расчистил путь для исков против Nvidia

Опубликовано 13 декабря 2024, 18:451 мин.
Верховный суд США расчистил путь для исков против NvidiaРазрешил, если точнее
Верховный суд США отклонил дело, связанное с Nvidia, разрешив продолжить рассмотрение иска акционеров против компании, пишет Engadget. В иске, поданном инвестиционной компанией и пенсионным фондом, Nvidia обвиняется в том, что она ввела инвесторов в заблуждение относительно своей зависимости от криптовалютного рынка перед обвалом 2018 года, который нанес ущерб стоимости ее акций.
Суд отклонил дело с формулировкой «improvidently granted», что означает, что он сожалеет о том, что вообще согласился рассматривать это дело. Это решение отражает нежелание суда вникать в сложные технические аспекты иска. Судьи выразили разочарование аргументами, а судья Каган отметила, что дело становилось все менее ясным по мере его продвижения. Судья Алито также выразил обеспокоенность по поводу технических деталей.
Этот шаг позволяет продолжить рассмотрение иска, в котором утверждается, что Nvidia скрыла свою зависимость от криптовалютной индустрии.