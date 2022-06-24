Вертолет Airbus совершил полет на топливе из масла

Недавний испытательный полет является частью политики Airbus по достижению сертификации 100% SAF к 2030 году как для коммерческих самолетов, так и для вертолетов, а также по достижению сокращения выбросов углекислого газа вертолетами на 50% без снижения летных характеристик.

Цель этих полетов - не только продемонстрировать способность двигателей работать на SAF без модификаций, но и измерить его воздействие на системы воздушных судов. За ними последуют испытания на различных типах вертолетов с использованием различных видов топлива и конфигураций двигателей, сообщили в компании.