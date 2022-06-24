Вертолет Airbus совершил полет на топливе из масла

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Вертолет Airbus совершил полет на топливе из маслаА еще жира и технической смазки
Airbus совершил первый в истории полет на вертолете H225, оба двигателя которого работают на 100-процентном экологически чистом авиационном топливе (SAF), которое обычно получают из биомассы, включающей отработанный жир, масло и смазку.
Недавний испытательный полет является частью политики Airbus по достижению сертификации 100% SAF к 2030 году как для коммерческих самолетов, так и для вертолетов, а также по достижению сокращения выбросов углекислого газа вертолетами на 50% без снижения летных характеристик.
Цель этих полетов - не только продемонстрировать способность двигателей работать на SAF без модификаций, но и измерить его воздействие на системы воздушных судов. За ними последуют испытания на различных типах вертолетов с использованием различных видов топлива и конфигураций двигателей, сообщили в компании.