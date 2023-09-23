Вертолет MH-60 спецназа США получил множественные модификации

Во время учений Polar Dagger в Беринговом море были сделаны снимки MH-60M, на которых видно дополнительное оборудование вертолета. В частности, на вертолете установлена РЛС слежения за местностью AN/APQ-187 Silent Knight, позволяющая выполнять полеты на низкой высоте в сложных погодных условиях и при недостаточной освещенности. Вертолет также оснащен системой датчиков AN/ZSQ-2 с камерами и лазерным дальномером, а также системой пилотирования в условиях ухудшенной видимости (DVEPS), обеспечивающей навигацию в условиях тумана, снега и песчаных бурь.

Кроме того, MH-60M оснащен датчиками предупреждения об угрозе и средствами радиоэлектронного противодействия, работающими совместно с общей системой инфракрасного противодействия (CIRCM) для борьбы с ракетами с инфракрасным наведением.