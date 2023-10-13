Вертолетные отряды РФ займутся уничтожением морских дронов

В дальнейшем такие специализированные вертолетные подразделения будут формироваться и на других российских флотах, способствуя защите кораблей и портовой инфраструктуры. Обнаружение полупогружных морских беспилотников представляет собой сложную задачу, поскольку их трудно обнаружить с помощью радаров или визуального наблюдения над поверхностью воды.

Операторы вертолетов разрабатывают тактику обнаружения и нейтрализации этих устройств даже в неблагоприятных погодных условиях и при ограниченной видимости. Наиболее эффективными средствами борьбы с этими угрозами при их обнаружении считаются крупнокалиберные пулеметы и подвесные пушечные установки.

Этот шаг подчеркивает стремление российских военных обеспечить сохранность морских средств и укрепить безопасность в морских районах и вокруг них.