Вертолетные отряды РФ займутся уничтожением морских дронов

Вертолетные отряды РФ займутся уничтожением морских дроновОбнаруживать их тоже будет работой отряда
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ, подразделения морской авиации России, в том числе вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8, будут выполнять задачи по поиску и уничтожению полупогруженных морских беспилотников. Экипажи вертолетов уже прошли подготовку и несут боевое дежурство в Черном море.
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В дальнейшем такие специализированные вертолетные подразделения будут формироваться и на других российских флотах, способствуя защите кораблей и портовой инфраструктуры. Обнаружение полупогружных морских беспилотников представляет собой сложную задачу, поскольку их трудно обнаружить с помощью радаров или визуального наблюдения над поверхностью воды.
Операторы вертолетов разрабатывают тактику обнаружения и нейтрализации этих устройств даже в неблагоприятных погодных условиях и при ограниченной видимости. Наиболее эффективными средствами борьбы с этими угрозами при их обнаружении считаются крупнокалиберные пулеметы и подвесные пушечные установки.
Этот шаг подчеркивает стремление российских военных обеспечить сохранность морских средств и укрепить безопасность в морских районах и вокруг них.