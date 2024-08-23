Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2024, 03:32
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Вертолеты на водородном топливе решили использовать в доставке органов

Дешево и эффективно
Unither Bioletronics и Robinson Helicopter Company объявили о партнерстве в области разработки вертолетов с водородным двигателем для доставки органов. Это соглашение призвано изменить способ транспортировки выращенных в лаборатории органов, уделяя «особое внимание снижению воздействия на окружающую среду и повышению эффективности», сообщают представители компаний.
Вертолеты на водородном топливе решили использовать в доставке органов
© Ferra

Unither Bioletronics, канадский лидер в области доставки органов по воздуху, будет сотрудничать с Robinson Helicopter Company, известным производителем, который славится своими вертолетами. Новый парк вертолетов будет базироваться на моделях R44 и R66 компании Robinson, оснащенных водородными топливными элементами для питания электрических силовых установок.

Мартина Ротблатт, генеральный директор United Therapeutics, материнской компании Unither, подчеркнула значение этой инициативы: «Подобно тому, как протоны из атомов водорода приводят в движение митохондриальные энергетические установки в каждой из клеток нашего организма, мы с нетерпением ждем возможности использовать протоны из зеленого водорода для приведения в действие топливных элементов на основе мембран в наших электрических вертолетах Robinson R66 для доставки органов».

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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#здоровье
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#вертолет