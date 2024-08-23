Вертолеты на водородном топливе решили использовать в доставке органов

Unither Bioletronics, канадский лидер в области доставки органов по воздуху, будет сотрудничать с Robinson Helicopter Company, известным производителем, который славится своими вертолетами. Новый парк вертолетов будет базироваться на моделях R44 и R66 компании Robinson, оснащенных водородными топливными элементами для питания электрических силовых установок.

Мартина Ротблатт, генеральный директор United Therapeutics, материнской компании Unither, подчеркнула значение этой инициативы: «Подобно тому, как протоны из атомов водорода приводят в движение митохондриальные энергетические установки в каждой из клеток нашего организма, мы с нетерпением ждем возможности использовать протоны из зеленого водорода для приведения в действие топливных элементов на основе мембран в наших электрических вертолетах Robinson R66 для доставки органов».