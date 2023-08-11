Вертолётные ракеты «Вихрь» научатся запускать с беспилотников

При этом Лушников отметил, что это «не вопрос завтрашнего дня»: чтобы адаптировать эти ракеты под БПЛА, необходимо проделать серьёзную работу. Президент «Калашникова» не ответил на вопрос, будет ли ракета адаптирована в текущем виде, или для этих целей боеприпас нужно модифицировать.