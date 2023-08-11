Вертолётные ракеты «Вихрь» научатся запускать с беспилотников

Вертолётные ракеты «Вихрь» научатся запускать с беспилотниковОб этом рассказал президент «Калашникова»
Президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал о планах интегрировать в беспилотники авиационную ракету «Вихрь», запускаемую с вертолётов, в частности с Ка-52. эта ракета оснащена системой лазерного наведения и обладает дальностью около 9 км.
При этом Лушников отметил, что это «не вопрос завтрашнего дня»: чтобы адаптировать эти ракеты под БПЛА, необходимо проделать серьёзную работу. Президент «Калашникова» не ответил на вопрос, будет ли ракета адаптирована в текущем виде, или для этих целей боеприпас нужно модифицировать.
Чтобы понять, насколько она интегрируется в тот или иной летательный аппарат, нужно провести очень серьёзную работу совместно с главным конструктором самого авиационного изделия. Мы сейчас находимся на этой стадии.