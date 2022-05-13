Верящие в сатану люди оказались более подвержены ненависти к иммигрантам

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Верящие в сатану люди оказались более подвержены ненависти к иммигрантамЭто связано с особенностями мышления
Новое исследование показало, что вера в сверхъестественное зло связана с негативным отношением к иммигрантам. Учёные предполагают, что люди, которые считают, будто есть строгие границы между высшим добром и злом, могут также видеть чёткое различие между «своими» и «чужими» людьми.
Авторы новой научной работы предположили, что вера в сверхъестественное зло может быть основным механизмом, связывающим религию со взглядами на иммиграцию. Такая вера лежит в основе большинства мировых религий, наряду с чётким разделением на добро и зло. Как считают учёные, это различие может распространяться и на материальный мир, где проводится чёткая грань между членами своей и чужой групп. Затем это может привести к тому, что иммигрантов демонизируют и изображают как угрозу обществу.
Исследователи проанализировали данные опроса Baylor Religion Survey. В общей сложности было собрано 1572 ответа. Анализ показал сильную положительную связь между верой в сверхъестественное зло и одобрением ограничения и контроля над иммигрантами.