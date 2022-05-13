Верящие в сатану люди оказались более подвержены ненависти к иммигрантам

Авторы новой научной работы предположили, что вера в сверхъестественное зло может быть основным механизмом, связывающим религию со взглядами на иммиграцию. Такая вера лежит в основе большинства мировых религий, наряду с чётким разделением на добро и зло. Как считают учёные, это различие может распространяться и на материальный мир, где проводится чёткая грань между членами своей и чужой групп. Затем это может привести к тому, что иммигрантов демонизируют и изображают как угрозу обществу.

Исследователи проанализировали данные опроса Baylor Religion Survey. В общей сложности было собрано 1572 ответа. Анализ показал сильную положительную связь между верой в сверхъестественное зло и одобрением ограничения и контроля над иммигрантами.