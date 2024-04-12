Весь мир игнорирует лесную продукцию на миллиарды долларов: эксперт

Исторически сложилось так, что такие товары, как специи, играли важную роль в мировой торговле. Сегодня такие продукты, как лекарственные растения, орехи и даже насекомые, являются жизненно важными для многих экономик, особенно в развивающихся странах. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодный доход производителей от недревесной лесной продукции составляет 88 миллиардов долларов, а с учетом переработки и цепочек создания стоимости он может достигать триллионов. Однако Карстен Смит-Холл подчеркивает, что эти продукты практически не учитываются в официальной статистике.

Такая незаметность имеет серьезные последствия. Это означает, что проживающие на территории народы «не получают справедливой компенсации» за свою продукцию, что препятствует «инвестициям в местную переработку». Это также приводит к упущенным возможностям по сокращению бедности, так как эти продукты способствуют «продовольственной безопасности, здоровью и занятости».

Смит-Холл предлагает сосредоточиться на экономически важных продуктах и создать системы сбора данных. Выделение приоритетных видов продукции с большим объемом производства позволит более целенаправленно проводить исследования и инвестировать средства. Кроме того, сбор данных об объемах торговли и ценах на местном, национальном и глобальном уровнях имеет решающее значение для определения истинной стоимости этих ресурсов.