Наука и технологии
Опубликовано 07 ноября 2024, 07:30
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Весь мир — слякоть: найдены доказательства существования особой эпохи Земли

В конце последнего ледникового периода
Новое исследование, проведенное Университетом Вирджинии, предоставляет первые прямые геохимические доказательства эпохи «слякотного океана» Земли, когда планета быстро оттаяла после последнего глобального ледникового периода. Исследование, опубликованное 5 ноября в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, как резкое повышение уровней углекислого газа привело к внезапному и массовому таянию около 635−650 миллионов лет назад.
Весь мир — слякоть: найдены доказательства существования особой эпохи Земли
© Ferra

Во время ледникового периода температура Земли значительно снизилась, и океаны начали замерзать, при этом уровни углекислого газа были настолько низкими, что четверть океана замерзла. Это блокировало водный цикл, прекращая испарение и замедляя потребление углекислого газа, что в свою очередь привело к его накоплению и разрушению льда, пишут учёные. За всего лишь 10 миллионов лет температура колебалась от -45°C до 48 °C.

Исследователи проанализировали карбонатные породы из этого периода и обнаружили характерный геохимический след, подтверждающий быстрое таяние и бурные изменения окружающей среды.

Источник:Virginia Tech
Автор:Максим Многословный
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