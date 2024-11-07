Опубликовано 07 ноября 2024, 07:301 мин.
Весь мир — слякоть: найдены доказательства существования особой эпохи ЗемлиВ конце последнего ледникового периода
Новое исследование, проведенное Университетом Вирджинии, предоставляет первые прямые геохимические доказательства эпохи «слякотного океана» Земли, когда планета быстро оттаяла после последнего глобального ледникового периода. Исследование, опубликованное 5 ноября в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, как резкое повышение уровней углекислого газа привело к внезапному и массовому таянию около 635−650 миллионов лет назад.
Во время ледникового периода температура Земли значительно снизилась, и океаны начали замерзать, при этом уровни углекислого газа были настолько низкими, что четверть океана замерзла. Это блокировало водный цикл, прекращая испарение и замедляя потребление углекислого газа, что в свою очередь привело к его накоплению и разрушению льда, пишут учёные. За всего лишь 10 миллионов лет температура колебалась от -45°C до 48 °C.
Исследователи проанализировали карбонатные породы из этого периода и обнаружили характерный геохимический след, подтверждающий быстрое таяние и бурные изменения окружающей среды.