Весь мир — слякоть: найдены доказательства существования особой эпохи Земли

В конце последнего ледникового периода

Новое исследование, проведенное Университетом Вирджинии, предоставляет первые прямые геохимические доказательства эпохи «слякотного океана» Земли, когда планета быстро оттаяла после последнего глобального ледникового периода. Исследование, опубликованное 5 ноября в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, как резкое повышение уровней углекислого газа привело к внезапному и массовому таянию около 635−650 миллионов лет назад.