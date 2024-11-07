Во время ледникового периода температура Земли значительно снизилась, и океаны начали замерзать, при этом уровни углекислого газа были настолько низкими, что четверть океана замерзла. Это блокировало водный цикл, прекращая испарение и замедляя потребление углекислого газа, что в свою очередь привело к его накоплению и разрушению льда, пишут учёные. За всего лишь 10 миллионов лет температура колебалась от -45°C до 48 °C.

Исследователи проанализировали карбонатные породы из этого периода и обнаружили характерный геохимический след, подтверждающий быстрое таяние и бурные изменения окружающей среды.