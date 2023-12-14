Ветер и солнце одержали победу над углем в США

По прогнозам EIA, в следующем году солнечная генерация вырастет на 39 % благодаря постоянному расширению солнечных мощностей. Кроме того, EIA прогнозирует изменения в ценах на природный газ, ожидая, что они будут на 23 % ниже, чем первоначально прогнозировалось.

Более мягкая, чем ожидалось, зима привела к снижению потребления природного газа для отопления, что способствовало увеличению запасов природного газа в США и, как следствие, снижению цен. Учитывая рекордную добычу природного газа на внутреннем рынке и непредвиденные тенденции спроса, энергетический сектор ожидает сезон неожиданных изменений.