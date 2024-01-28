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Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2024, 13:21
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Ветеран Apple ушел в Rivian на должность старшего вице-президента

По программам для автомобилей
Ветеран Apple Ди Джей Новотни покидает компанию и присоединяется к электромобильному стартапу Rivian в качестве старшего вице-президента по автомобильным программам, сообщает Bloomberg. Новотни, который провел почти 25 лет в Apple, будет напрямую подчиняться генеральному директору Rivian Р. Дж. Скэрингу.

Уход Новотни — это уже второй громкий переход из Apple в Rivian в этом месяце. Ранее в этом месяце Йонас Рейнке, глава Apple по продуктам, мобильности и автосервисам, также ушел, чтобы присоединиться к Rivian в качестве вице-президента по управлению продуктами.

Слухи о том, что Apple работает над собственным электромобилем, ходят уже не первый год, и опыт Новотни в разработке аппаратного обеспечения может оказаться полезным для компании.

В записке, объявляющей о его уходе, Новотни сказал, что, хотя Apple была его «жизнью», он рад «помочь воплотить в жизнь новый набор продуктов» в Rivian. Он добавил, что Rivian находится «на переднем крае инноваций в автомобильной промышленности», и он с нетерпением ждет возможности «помочь сформировать будущее электромобилей».

Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Apple
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#работа
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#автомобиль