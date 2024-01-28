Ветеран Apple ушел в Rivian на должность старшего вице-президента

Уход Новотни — это уже второй громкий переход из Apple в Rivian в этом месяце. Ранее в этом месяце Йонас Рейнке, глава Apple по продуктам, мобильности и автосервисам, также ушел, чтобы присоединиться к Rivian в качестве вице-президента по управлению продуктами.

Слухи о том, что Apple работает над собственным электромобилем, ходят уже не первый год, и опыт Новотни в разработке аппаратного обеспечения может оказаться полезным для компании.

В записке, объявляющей о его уходе, Новотни сказал, что, хотя Apple была его «жизнью», он рад «помочь воплотить в жизнь новый набор продуктов» в Rivian. Он добавил, что Rivian находится «на переднем крае инноваций в автомобильной промышленности», и он с нетерпением ждет возможности «помочь сформировать будущее электромобилей».