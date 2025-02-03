Опубликовано 03 февраля 2025, 16:301 мин.
Ветеран разведки предсказал поражение США в «СВО в Мексике»Если оно когда-нибудь произойдет
Скотт Риттер, офицер разведки США в отставке, предсказал, что если США начнут военную операцию в Мексике, то это приведет к поражению американских войск. Риттер сделал эти комментарии в социальных сетях в ответ на высказывания бизнесмена-миллиардера Илона Маска.
Перед этим, как сообщает Лента.ру, Маск, получивший должность в администрации США, заявил, что побороть мексиканские картели можно только лишь путем проведения спецоперации.
Риттер призвал Маска пересмотреть свою позицию, указав на неудачную военную операцию США в Сомали, где американские войска понесли большие потери. Он подчеркнул, что аналогичный исход в Мексике приведет лишь к гибели американцев, но не приведет к успешному решению проблемы, а может лишь усугубить ситуацию.