Ветеран разведки предсказал поражение США в «СВО в Мексике»

Перед этим, как сообщает Лента.ру, Маск, получивший должность в администрации США, заявил, что побороть мексиканские картели можно только лишь путем проведения спецоперации.

Риттер призвал Маска пересмотреть свою позицию, указав на неудачную военную операцию США в Сомали, где американские войска понесли большие потери. Он подчеркнул, что аналогичный исход в Мексике приведет лишь к гибели американцев, но не приведет к успешному решению проблемы, а может лишь усугубить ситуацию.