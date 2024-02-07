Ветерана Dell назначили руководителем технологического фонда Саудовской Аравии

Опубликовано 07 февраля 2024, 17:15
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Ветерана Dell назначили руководителем технологического фонда Саудовской АравииСтоимостью 100 миллиардов долларов
Амбициозное технологическое предприятие Саудовской Аравии Alat стоимостью 100 миллиардов долларов назначило ветерана технологической индустрии Амита Мидху на должность своего генерального директора. Мидха ранее занимал пост президента по Азиатско-Тихоокеанскому региону и глобальным городам в компании Dell Technologies. Alat готовится к запуску 20 февраля.
Поддерживаемая Саудовским государственным инвестиционным фондом, компания Alat стремится «преобразовать экономику королевства», инвестируя в передовые технологии и создавая «устойчивый центр передового опыта в области электроники и промышленности». Мидха выделил возобновляемые источники энергии, искусственный интеллект и умные устройства в качестве ключевых направлений, используя богатые природные ресурсы Саудовской Аравии и внедряя «стандарты Индустрии 4.0».
Официальный запуск предприятия ожидается 20 февраля этого года.