Вьетнам и биометрия: в документы включат сканы глаза, образцы голоса и даже ДНК

Этот беспрецедентный шаг, санкционированный поправками к Закону об идентификации граждан, распространяется на всех, кто старше 14 лет (для детей 6−14 лет — по желанию). Правительство уверяет, что информация будет использоваться исключительно для «функций и задач» уполномоченных органов и надежно храниться в национальной базе данных.

Что на карточке? Они будут выполнять функции карты медицинского страхования, книжки социального страхования, водительских прав, свидетельства о рождении и свидетельства о браке. На ID-карту будет также нанесен модный QR-код. Среди прочего, там будет указана группа крови (полученная из образца ДНК).

Естественно, слон в комнате — это безопасность данных. Учитывая, что речь идет о 70 миллионах взрослых, защита столь важной информации — задача грандиозная. Правительство гарантирует строгие меры, но скептицизм сохраняется, подогреваемый историческими случаями утечки данных в других странах.