Вьетнам нашёл новое применение старым танкам Т-34

Танки участвовали в реальных боях много лет, но позже стали выводиться на базы хранения. Сейчас небольшое число боевых машин несёт службу в частях береговой обороны.

«Российская газета» пишет, что у некоторых Т-34 сняли башни и установили их в качестве неподвижных огневых точек. Сами боевые машины стали выполнять функции бронированных эвакуационных машин и артиллерийских тягачей.

Сообщается, что на танках также вывозят раненных солдат с поля боя во время учений. Машины получили для этого специальные надстройки на крыше корпуса и контейнеры для оборудования по бортам. Применение танков возможно, если нужно добраться до точки по сложной местности.