Наука и технологии
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Вьетнам нашёл новое применение старым танкам Т-34
На них даже вывозят раненных
Вооружённые силы Вьетнама получили средние танки Т-34-85 от СССР в 60-70-е годы. Сейчас им нашли новое применение.
Танки участвовали в реальных боях много лет, но позже стали выводиться на базы хранения. Сейчас небольшое число боевых машин несёт службу в частях береговой обороны.
«Российская газета» пишет, что у некоторых Т-34 сняли башни и установили их в качестве неподвижных огневых точек. Сами боевые машины стали выполнять функции бронированных эвакуационных машин и артиллерийских тягачей.
Сообщается, что на танках также вывозят раненных солдат с поля боя во время учений. Машины получили для этого специальные надстройки на крыше корпуса и контейнеры для оборудования по бортам. Применение танков возможно, если нужно добраться до точки по сложной местности.