Вьетнам разрешит работу спутникового интернета Starlink в стране

Этот шаг можно рассматривать как жест доброй воли со стороны Вьетнама, особенно на фоне опасений по поводу возможных торговых мер со стороны США. Ранее Вьетнам отказывал SpaceX в возможности работать в стране из-за запрета на иностранное владение компаниями, предоставляющими спутниковый интернет. Однако теперь, согласно проекту новых правил, иностранные компании смогут получить полное право собственности на операции по предоставлению интернет-услуг через сеть низкоорбитальных спутников. Это будет действовать в рамках пилотного проекта до конца 2030 года.