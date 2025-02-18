Вьетнам разрешит работу спутникового интернета Starlink в стране

Опубликовано 18 февраля 2025, 21:001 мин.
Вьетнам разрешит работу спутникового интернета Starlink в странеПроект уже готов
Вьетнам планирует разрешить компании Илона Маска, SpaceX, предоставлять спутниковый интернет Starlink в стране. Новые правила, проект которых уже готов, позволят Starlink работать во Вьетнаме, сохранив при этом полное право собственности на любое местное подразделение. Это важный шаг, который стал возможен после долгих переговоров между компанией и правительством Вьетнама.
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Этот шаг можно рассматривать как жест доброй воли со стороны Вьетнама, особенно на фоне опасений по поводу возможных торговых мер со стороны США. Ранее Вьетнам отказывал SpaceX в возможности работать в стране из-за запрета на иностранное владение компаниями, предоставляющими спутниковый интернет. Однако теперь, согласно проекту новых правил, иностранные компании смогут получить полное право собственности на операции по предоставлению интернет-услуг через сеть низкоорбитальных спутников. Это будет действовать в рамках пилотного проекта до конца 2030 года.