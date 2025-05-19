Вьетнам установил мировой рекорд с шоу из 10 518 дронов

Опубликовано 19 мая 2025, 09:001 мин.
Вьетнам установил мировой рекорд с шоу из 10 518 дроновВызвав споры
Вьетнам вошёл в историю, установив новый мировой рекорд Гиннесса по самому масштабному шоу дронов, в котором синхронно участвовали 10 518 устройств. Как сообщает TechRadar, зрелищное представление состоялось над Хошимином, организованное китайской компанией DAMODA. Световое шоу, где дроны формировали в небе сложные фигуры и узоры, привлекло внимание тысяч зрителей.
© DAMODA
Каждый дрон, оснащённый светодиодными лампами, управлялся с помощью сложной системы, обеспечивающей их синхронное движение. Такие шоу требуют высокой точности, чтобы избежать столкновений и создать визуально впечатляющий эффект. Однако мероприятие вызвало споры: местные жители жаловались на шум и риски, связанные с массовым использованием дронов в городской среде.
Несмотря на критику, шоу стало символом прогресса, пишут местные СМИ.