Вьетнам установил мировой рекорд с шоу из 10 518 дронов

Каждый дрон, оснащённый светодиодными лампами, управлялся с помощью сложной системы, обеспечивающей их синхронное движение. Такие шоу требуют высокой точности, чтобы избежать столкновений и создать визуально впечатляющий эффект. Однако мероприятие вызвало споры: местные жители жаловались на шум и риски, связанные с массовым использованием дронов в городской среде.

Несмотря на критику, шоу стало символом прогресса, пишут местные СМИ.