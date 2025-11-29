Вьетнам выбрал китайские компании для развития 5G

Долгое время Вьетнам избегал использования китайских технологий в критической инфраструктуре. Однако ситуация изменилась после того, как США ввели пошлины на вьетнамские товары. На этом фоне отношения с Пекином, напротив, потеплели.

Публичные данные о закупках показывают, что Huawei и ZTE уже выиграли несколько тендеров у государственных операторов связи на общую сумму более 40 миллионов долларов. Первые контракты были заключены вскоре после введения американских пошлин.

В то же время, ключевые контракты на создание основной инфраструктуры 5G во Вьетнаме достались европейским компаниям Ericsson и Nokia.

Западные страны, включая США и Швецию, считают технологии Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности и запретили их использование в своих сетях. Дипломатические источники сообщают, что этот вопрос уже обсуждался на встречах представителей Запада в Ханое.