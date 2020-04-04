Вьетнамские бронетранспортёры американского происхождения получили советское вооружение

Трофейные БТР М113 Вьетнамская народная армия получила после поражения Южного Вьетнама. Победителям досталось более 1300 поставленных США машин.

За всё время эксплуатации парк бронетранспортёров во Вьетнаме сократился до двух сотен. Эти машины до сих пор стараются поддерживать в хорошем состоянии. Теперь, как пишет «Российская газета», БТР М113 решили перевооружить советскими пулемётами НСВ «Утёс» и ПКМ.

Огневую мощь машин также усилили с помощью станковых противотанковых гранатомётов СПГ-9 «Копьё». Они способны уничтожать цели гранатами на расстоянии до 4500 метров.

Из этой модернизации журналисты делают вывод, что Вьетнам пока не намерен снимать с вооружения свои БТР М113.