Наука и технологии
Сегодня 15:13
Ветряные электростанции научат не убивать птиц
Помогут камеры с нейросетями
Ветряные электростанции могут быть опасны для птиц, пролетающих мимо. Специалисты придумали способ снизить этот риск. Они предложили использовать смарт-камеры IdentiFlight, способные распознавать птиц. После их сигналов ветряные электростанции могут автоматически отключаться.
В основном специалисты переживают за орлов, которые являются охраняемым видом. Пытаясь решить проблему их смертности, исследователи протестировали систему камер IdentiFlight, которая распознаёт летающие объекты, классифицирует их, а затем «решает», следует ли отключать отдельные турбины. Камеры могут распознать птицу за километр.
Исследователи увидели, что использование такой системы снижает уровень смертности орлов на 82%. Тем не менее, специалисты не называют это решение панацеей. Они считают, что его можно сочетать с другими методами, чтобы полностью обезопасить окружающую среду для птиц.