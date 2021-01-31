Ветряные электростанции научат не убивать птиц

В основном специалисты переживают за орлов, которые являются охраняемым видом. Пытаясь решить проблему их смертности, исследователи протестировали систему камер IdentiFlight, которая распознаёт летающие объекты, классифицирует их, а затем «решает», следует ли отключать отдельные турбины. Камеры могут распознать птицу за километр.

Исследователи увидели, что использование такой системы снижает уровень смертности орлов на 82%. Тем не менее, специалисты не называют это решение панацеей. Они считают, что его можно сочетать с другими методами, чтобы полностью обезопасить окружающую среду для птиц.