Виагра оказалась полезна для здоровья сердца мужчин

Действующее вещество виагры — силденафил. Его действие на эректильную функцию было обнаружено случайно. Препарат изначально синтезировали в поиске средства для улучшения кровотока в миокарде, лечения стенокардии и ишемической болезни сердца. Однако оказалось, что его влияние на сердечный кровоток минимально, но препарат способствует улучшению кровотока в половом члене.

Новое исследование же показало, что риск серьёзных нежелательных явлений со стороны сердца был ниже на 13% у мужчин, подвергшихся воздействию ингибитора фосфодиэстеразы 5 типа, основного компонента виагры. Кроме того, у таких мужчин частота общей смертности была на 25% ниже.