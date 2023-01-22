Наука и технологии
20:56, 22 января 2023
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Виагра оказалась полезна для здоровья сердца мужчин

Для этого её изначально и придумывали

Учёные попытались понять, как виагра влияет на состояние сердечно-сосудистой системы и на общую смертность у мужчин.

Виагра оказалась полезна для здоровья сердца мужчин

Фото: Flickr

Действующее вещество виагры — силденафил. Его действие на эректильную функцию было обнаружено случайно. Препарат изначально синтезировали в поиске средства для улучшения кровотока в миокарде, лечения стенокардии и ишемической болезни сердца. Однако оказалось, что его влияние на сердечный кровоток минимально, но препарат способствует улучшению кровотока в половом члене.

Новое исследование же показало, что риск серьёзных нежелательных явлений со стороны сердца был ниже на 13% у мужчин, подвергшихся воздействию ингибитора фосфодиэстеразы 5 типа, основного компонента виагры. Кроме того, у таких мужчин частота общей смертности была на 25% ниже.

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