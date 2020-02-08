Виагра вызвала у мужчин неспособность различать цвета

Неспособность различать цвета у мужчин вызвал силденафил — основной компонент препарата виагра. Симптомы, в числе которых была также длительная затуманенность зрения, обнаружились у 17 пациентов.

СМИ сообщили, что производитель виагры, компания Pfizer, уже признала, что средство для потенции может вызывать временные проблемы со зрением. Но они после прекращения приёма препарата должны прекратиться. Наибольший риск получить побочные эффекты возникает у мужчин, которые раньше никогда не принимали виагру и выпили максимальную дозировку в 100 мг.

Стоит отметить, что у пострадавших нарушения со зрением действительно прошли за 21 день.