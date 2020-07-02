Viber обвинил Facebook в поддержке расизма и разорвал отношения

Как сказано в пресс-релизе Rakuten Viber, компания присоединилась к глобальному движению #StopHateForProfit. Эта кампания осуждает недостаточные действия Facebook против постов с ненавистническими высказываниями, в том числе в отношении расы.

Решение Rakuten Viber отразится на функциональности приложения: из него удалят Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY. Кроме того, компания останавливает все рекламные проекты в соцсети.

Стоит отметить, что к акции #StopHateForProfit присоединились около 200 компаний и организаций по всему миру: и Microsoft, и HP, и Unilever, и Coca-Cola, и PepsiCo. Бренды приостанавливают свои рекламные кампании в Facebook всего на месяц.