Viber закрыла офис в Минске из-за риска захвата

Об этом рассказал гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа изданию Forbes. По его словам, компания компания задумалась о том, чтобы прекратить инвестиции в белорусскую экономику. Также Агауа напомнил о ситуации с появлением вооружённых людей в офисах Uber и «Яндекса». После этих историй и было принято решение закрыть офис Viber в Минске.

Помимо этого, во время протестных акций были задержаны двое сотрудников Rakuten Viber. Один из них попал в больницу с серьёзными травмами.

В Forbes отметили, что блокировки интернета в Белоруссии, которые случились на фоне протестов после выборов президента, привели к перебоям и в работе Viber.