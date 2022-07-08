Vice: искусственный интеллект Google лучше справляется с перераспределением богатства, чем Америка

Люди участвовали в экономической онлайн-игре, где каждый раунд они выбирали, оставить ли им денежный фонд или внести выбранное количество монет в коллективный фонд. Затем эти средства возвращались игрокам по трем различным схемам перераспределения, основанным на различных экономических системах людей, и одной дополнительной схеме, полностью созданной ИИ, которая называется HCRM. Затем люди голосованием решали, какая система им больше нравится.

В то время как строгие либертарианские и эгалитарные системы распределяли доходы на основе таких вещей, как размер вклада каждого игрока, система ИИ перераспределяла богатство таким образом, который учитывал преимущества и недостатки, имевшиеся у игроков в начале игры, и в конечном итоге победила в голосовании по большинству голосов.

"Проводя широко либеральную эгалитарную политику, (HCRM) стремилась уменьшить существовавшее ранее неравенство в доходах, компенсируя игрокам их вклад пропорционально их имущественному состоянию", - пишут авторы статьи. "Другими словами, вместо того, чтобы просто максимизировать эффективность, механизм способствовал расширению прав тех, кто начал игру в невыгодном положении, за счет тех, кто имел более высокий начальный капитал".