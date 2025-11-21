Вице-премьер Чернышенко рассказал о развитии ИИ в России

Чернышенко отметил, что России необходимы собственные кадры, наука, инфраструктура и прикладные проекты для технологического лидерства, что является одной из национальных целей страны.

В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» Минэкономразвития проводит отборы и конкурсы для ведущих исследовательских центров. Уже созданы 13 исследовательских команд и отобраны центры третьей волны.

Вице-премьер подчеркнул, что важно построить честную и открытую научную среду. Россия готова к сотрудничеству с теми, кто заинтересован в развитии ИИ ради реального прогресса.

Он также отметил инициативу международного форсайта как открытой платформы для всех заинтересованных участников.