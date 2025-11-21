Вице-премьер Чернышенко рассказал о развитии ИИ в России

Опубликовано 21 ноября 2025, 21:251 мин.
Вице-премьер Чернышенко рассказал о развитии ИИ в РоссииОткрыл День науки
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко открыл День науки на форуме AI Journey, посвящённом искусственному интеллекту. Он напомнил, что президент России отметил важность собственных фундаментальных языковых моделей и подчеркнул, что глобальная конкуренция сегодня ведётся за вычислительные мощности, энергию и способность обучать свои модели.
Чернышенко отметил, что России необходимы собственные кадры, наука, инфраструктура и прикладные проекты для технологического лидерства, что является одной из национальных целей страны.
В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» Минэкономразвития проводит отборы и конкурсы для ведущих исследовательских центров. Уже созданы 13 исследовательских команд и отобраны центры третьей волны.
Вице-премьер подчеркнул, что важно построить честную и открытую научную среду. Россия готова к сотрудничеству с теми, кто заинтересован в развитии ИИ ради реального прогресса.
Он также отметил инициативу международного форсайта как открытой платформы для всех заинтересованных участников.