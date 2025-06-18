Вице-премьер России Александр Новак: роботизацию надо развивать

По его словам, во всём мире идёт активная работа над роботами-помощниками, и России важно не отставать. Новак подчеркнул, что правительство готово поддерживать такие проекты, в том числе финансово — совместно с банками.

Он отметил, что без внедрения робототехники рынок труда может столкнуться с дефицитом рабочих рук. Роботы же могут взять на себя часть задач и тем самым помочь людям работать эффективнее.

Новак уверен: роботизация — это не угроза, а возможность. Она позволит компаниям стать более конкурентоспособными и гибкими в условиях быстро меняющейся экономики.