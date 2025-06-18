Вице-премьер России Александр Новак: роботизацию надо развивать

Опубликовано 18 июня 2025, 19:141 мин.
Вице-премьер России Александр Новак: роботизацию надо развиватьПоможет стабилизировать рынок труда
Вице-премьер России Александр Новак считает, что развитие роботизации, включая создание гуманоидных роботов, поможет улучшить ситуацию на рынке труда и повысить производительность. Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС.
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По его словам, во всём мире идёт активная работа над роботами-помощниками, и России важно не отставать. Новак подчеркнул, что правительство готово поддерживать такие проекты, в том числе финансово — совместно с банками.
Он отметил, что без внедрения робототехники рынок труда может столкнуться с дефицитом рабочих рук. Роботы же могут взять на себя часть задач и тем самым помочь людям работать эффективнее.
Новак уверен: роботизация — это не угроза, а возможность. Она позволит компаниям стать более конкурентоспособными и гибкими в условиях быстро меняющейся экономики.