Россия активно делится своими технологиями с Киргизией: крупнейшие российские маркетплейсы и цифровые сервисы, включая решения на базе искусственного интеллекта, уже внедряются в республике. За последние пять лет ИТ-сектор в России развивался быстрыми темпами, а телекоммуникационная инфраструктура обеспечивает быстрый и доступный интернет. Преимущественно на основе отечественного оборудования.

Россия также является одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта, заявил политик. Флагманские проекты, такие как YandexGPT 5 и GigaChat от «Сбера», уже применяются более чем 15 тысячами компаний через API. Вице-премьер призвал киргизских предпринимателей активнее использовать российские ИИ-технологии.