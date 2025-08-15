Вице-премьер России заявил о лидерстве страны в цифровой трансформации Евразии

Опубликовано 15 августа 2025, 18:001 мин.
Вице-премьер России заявил о лидерстве страны в цифровой трансформации ЕвразииАлексей Оверчук: Россия лидирует в цифровой трансформации Евразии
Вице-премьер России Алексей Оверчук принял участие в VII Киргизско-Российском экономическом форуме, где обсуждались вопросы цифрового суверенитета, снижение технологической зависимости и развитие совместных цифровых проектов. Особое внимание уделялось интеграции цифровых платформ в торговлю и логистику.
Россия активно делится своими технологиями с Киргизией: крупнейшие российские маркетплейсы и цифровые сервисы, включая решения на базе искусственного интеллекта, уже внедряются в республике. За последние пять лет ИТ-сектор в России развивался быстрыми темпами, а телекоммуникационная инфраструктура обеспечивает быстрый и доступный интернет. Преимущественно на основе отечественного оборудования.
Россия также является одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта, заявил политик. Флагманские проекты, такие как YandexGPT 5 и GigaChat от «Сбера», уже применяются более чем 15 тысячами компаний через API. Вице-премьер призвал киргизских предпринимателей активнее использовать российские ИИ-технологии.
