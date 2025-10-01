Вице-президент РАН: международное сотрудничество в экологии стало необходимость

При этом отношение к экологии меняется: переработка отходов и экономика замкнутого цикла становятся не только экологически важными, но и экономически выгодными, что требует внедрения новых технологий.

Академик подчеркнул, что объекты накопленного вреда разнообразны, и для их решения нужны индивидуальные подходы. Одним из инструментов развития он назвал механизм госзадания, который позволяет науке и высокотехнологичному бизнесу совместно определять долгосрочные направления исследований.

По словам Калмыкова, международное сотрудничество в области экологии уже нельзя рассматривать как опцию — оно стало необходимостью.