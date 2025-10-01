Вице-президент РАН: международное сотрудничество в экологии стало необходимость

Опубликовано 01 октября 2025, 20:101 мин.
Вице-президент РАН: международное сотрудничество в экологии стало необходимостьЧлен Общественного совета «Росатома»
На сессии международного форума «Мировая атомная неделя» участники обсудили развитие глобального экологического сотрудничества, пишет Telegram-канал РАН. Так, в мероприятии участвовал вице-президент академии, председатель Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам и член Общественного совета «Росатома» академик Степан Калмыков. Он отметил, что даже в условиях санкций российская наука сохраняет конкурентоспособность.
При этом отношение к экологии меняется: переработка отходов и экономика замкнутого цикла становятся не только экологически важными, но и экономически выгодными, что требует внедрения новых технологий.
Академик подчеркнул, что объекты накопленного вреда разнообразны, и для их решения нужны индивидуальные подходы. Одним из инструментов развития он назвал механизм госзадания, который позволяет науке и высокотехнологичному бизнесу совместно определять долгосрочные направления исследований.
По словам Калмыкова, международное сотрудничество в области экологии уже нельзя рассматривать как опцию — оно стало необходимостью.