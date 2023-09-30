Вице-президент сравнил поисковик Google с сигаретной промышленностью

Вице-президент сравнил поисковик Google с сигаретной промышленностьюВ плане экономики
Министерство юстиции США в ходе антимонопольного разбирательства с Google обнародовало документ, содержащий записи встреч вице-президента компании по финансам Майкла Росзака с сотрудниками. В этих записях Росзак назвал поисковую рекламу Google «одной из величайших в мире бизнес-моделей, когда-либо созданных», сравнив ее с некоторыми видами бизнеса, такими как продажа «сигарет или наркотиков».
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На суде Росзак заявил, что не помнит, как делал эту презентацию, и что она содержит «гиперболы и преувеличения», не отражающие его истинных убеждений.
Компания Google сначала возражала против предоставления этого документа, считая, что он не имеет отношения к делу, а затем потребовала опечатать связанные с ним части показаний Росзака. Судья Амит Мехта, назвавший документ «постыдным», отклонил просьбу Google о редактировании.
По мнению Минюста США, монополия Google на поиск снижает стимулы компании к инновациям и защите потребителей от сбора данных, что, возможно, подтверждается записями Роcзака.