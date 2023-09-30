Вице-президент сравнил поисковик Google с сигаретной промышленностью

На суде Росзак заявил, что не помнит, как делал эту презентацию, и что она содержит «гиперболы и преувеличения», не отражающие его истинных убеждений.

Компания Google сначала возражала против предоставления этого документа, считая, что он не имеет отношения к делу, а затем потребовала опечатать связанные с ним части показаний Росзака. Судья Амит Мехта, назвавший документ «постыдным», отклонил просьбу Google о редактировании.

По мнению Минюста США, монополия Google на поиск снижает стимулы компании к инновациям и защите потребителей от сбора данных, что, возможно, подтверждается записями Роcзака.