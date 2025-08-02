Вице-президент США Вэнс заинтересовался НЛО

Опубликовано 02 августа 2025, 18:451 мин.
Вице-президент США Вэнс заинтересовался НЛОИ планирует изучить их на каникулах
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что сильно увлечён темой неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом он сообщил в подкасте Ruthless Podcast, пишет Лента.ру.
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«Что на самом деле происходит с НЛО?.. Я пока не до конца в этом разобрался, — признался Вэнс. — Мы всего шесть месяцев на этой должности и были очень заняты». Вэнс добавил, что на августовских парламентских каникулах собирается уделить этому вопросу больше времени и подробно изучить всю информацию о НЛО, которая появилась с прошлого года.
Он говорил об этом с улыбкой, поэтому не совсем ясно, говорит он серьёзно или шутит.
Ранее пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Каролина Ливитт объясняла появление сотен загадочных НЛО над военными базами в Нью-Джерси. Они, по ее словам, оказались «развлекательными» беспилотниками.