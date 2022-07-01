ВИЧ заставил организм ускоренно стареть

Полученные данные свидетельствуют о том, что ВИЧ-инфекция может сократить продолжительность жизни человека почти на пять лет. Учёные отметили, что это подчёркивает критическую важность ранней диагностики болезни.

Предыдущие исследования показали, что ВИЧ и антиретровирусная терапия связаны с более ранним старением, с возрастными болезнями сердца и почек, слабостью и когнитивными трудностями.

Исследовательская группа проанализировала образцы крови 100 мужчин, собранные за шесть месяцев или меньше до того, как они заразились ВИЧ, и через два-три года после заражения. Они сравнили их с соответствующими образцами от 100 неинфицированных мужчин того же возраста, взятыми за тот же период времени. Учёные сосредоточились на том, как ВИЧ влияет на метилирование ДНК. Команда изучила пять эпигенетических показателей старения. У ВИЧ-инфицированных обнаружили значительное ускорение старения.