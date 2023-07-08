Вид этого проигрывателя грампластинок за $60 тыс создал бывший главный дизайнер Apple

LoveFrom, дизайнерская фирма Айва, сотрудничала с Linn в связи с 50-летием культового проигрывателя. Будет выпущено всего 250 единиц LP12-50, которые будут продаваться с августа 2023 года по март 2024 года. При этом внешний вид проигрывателя остался в основном прежним, с незначительными изменениями, такими как закругленные углы и алюминиевая кнопка включения,

Цена была установлена компанией Linn, а LoveFrom работала над проектом на общественных началах без какого-либо финансового соглашения. Высокая цена вызвала вопросы о том, что делает этот проигрыватель таким особенным, учитывая среднюю стоимость подобных проигрывателей на рынке, как и распространенности самих пластинок.