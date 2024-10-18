Наука и технологии
Опубликовано 18 октября 2024, 17:26
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Видение «солдата будущего» в 1959 году: насколько прогноз армии США сбылся

Послевоенное мнение Америки
В 1959 году армия США представила футуристический концепт солдата, демонстрирующий потенциальные достижения в области боевых технологий, пишет Wired. Некоторые из этих прогнозов стали реальностью, но другие остаются недостижимыми.
Видение «солдата будущего» в 1959 году: насколько прогноз армии США сбылся
© Ferra

Одним из заметных достижений является разработка нашлемных приборов ночного видения, которые обладают значительно более широкими возможностями по сравнению со своими предшественниками. Эти приборы включают в себя элементы интегрированной системы визуального дополнения, задуманной в 1959 году.

Видение «солдата будущего» в 1959 году: насколько прогноз армии США сбылся
© U.S. Army

Бронежилеты также претерпели значительные изменения. Современная система защиты солдата обеспечивает солдатам легкую модульную защиту, которая превосходит многослойную нейлоновую броню, изображенную в концепции армии США на рубеже 1960-х. Тем не менее, идея костюмов, защищающих от ядерных взрывов, остается «сложной», пишут СМИ.

Технология огнестрельного оружия претерпела значительные изменения. На смену винтовке M14, показанной на концепте, пришли более легкие и эффективные варианты.

Хотя некоторые прогнозы, такие как автоматические заряды для рытья окопов, не оправдались, видение войск, оснащенных реактивными ранцами, — привлекает внимание и сейчас, но так и не реализована «экономически эффективно».

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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