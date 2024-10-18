Видение «солдата будущего» в 1959 году: насколько прогноз армии США сбылся

Видение «солдата будущего» в 1959 году: насколько прогноз армии США сбылсяПослевоенное мнение Америки
Одним из заметных достижений является разработка нашлемных приборов ночного видения, которые обладают значительно более широкими возможностями по сравнению со своими предшественниками. Эти приборы включают в себя элементы интегрированной системы визуального дополнения, задуманной в 1959 году.
Бронежилеты также претерпели значительные изменения. Современная система защиты солдата обеспечивает солдатам легкую модульную защиту, которая превосходит многослойную нейлоновую броню, изображенную в концепции армии США на рубеже 1960-х. Тем не менее, идея костюмов, защищающих от ядерных взрывов, остается «сложной», пишут СМИ.
Технология огнестрельного оружия претерпела значительные изменения. На смену винтовке M14, показанной на концепте, пришли более легкие и эффективные варианты.
Хотя некоторые прогнозы, такие как автоматические заряды для рытья окопов, не оправдались, видение войск, оснащенных реактивными ранцами, — привлекает внимание и сейчас, но так и не реализована «экономически эффективно».