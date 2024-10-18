Видение «солдата будущего» в 1959 году: насколько прогноз армии США сбылся

Бронежилеты также претерпели значительные изменения. Современная система защиты солдата обеспечивает солдатам легкую модульную защиту, которая превосходит многослойную нейлоновую броню, изображенную в концепции армии США на рубеже 1960-х. Тем не менее, идея костюмов, защищающих от ядерных взрывов, остается «сложной», пишут СМИ.

Технология огнестрельного оружия претерпела значительные изменения. На смену винтовке M14, показанной на концепте, пришли более легкие и эффективные варианты.

Хотя некоторые прогнозы, такие как автоматические заряды для рытья окопов, не оправдались, видение войск, оснащенных реактивными ранцами, — привлекает внимание и сейчас, но так и не реализована «экономически эффективно».