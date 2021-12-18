Видео: американский зонд впервые «касается» Солнца

Видео сделано из изображений, полученных в период с 8 по 12 августа 2021 года. Зонд проник в солнечную корону. Учёные заявили, что «прикосновение к веществу, из которого состоит Солнце, поможет раскрыть важную информацию о нашей ближайшей звезде и её влиянии на Солнечную систему».

Эти изображения были получены прибором WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe) instrument. Все полосы, которые видны, представляют собой корональные стримеры — массивные петли электрически заряженного газа и плазмы. Также на видео на заднем плане можно заметить Млечный Путь и планеты.

Стоит отметить, что зонд «Паркер» двигался со скоростью до 147 километров в секунду.