Видео: два танковоза столкнулись в Харькове

Колонна состояла из трёхосных тягачей КрАЗ-6446, перевозивших на тралах легкую бронетехнику. Внезапно водитель одного из вездеходов, на прицепе которого находилась боевая машина пехоты БМП-1, затормозил. В его полуприцеп, практически не снижая скорости, врезался другой танковоз с бронированным транспортёром МТ-ЛБ с малокалиберной зенитной пушкой ЗУ-23-2.

Последствия у аварии могли быть хуже, но водитель идущего следом КрАЗа успел остановиться.