Видео: два танковоза столкнулись в Харькове

Наука и технологии
Сегодня в 14:38
1 мин.
Видео: два танковоза столкнулись в ХарьковеОни везли БМП-1 и МТ-ЛБ
В сети опубликовали видео из Харькова, на котором видно, как по одной из трасс города двигалась небольшая колонна военной техники. В какой-то момент случилась авария.
Колонна состояла из трёхосных тягачей КрАЗ-6446, перевозивших на тралах легкую бронетехнику. Внезапно водитель одного из вездеходов, на прицепе которого находилась боевая машина пехоты БМП-1, затормозил. В его полуприцеп, практически не снижая скорости, врезался другой танковоз с бронированным транспортёром МТ-ЛБ с малокалиберной зенитной пушкой ЗУ-23-2.
Последствия у аварии могли быть хуже, но водитель идущего следом КрАЗа успел остановиться.
Отмечается, что подобная ситуация происходила в польской армии в июне 2021 года. Тогда на автомобильной трассе А6 в районе Щецина столкнулись два тягача с тралами, перевозившие Т-72М1.
Источник: Российская газета