Видео: эстонский танк-робот уничтожает автомобили

Танк, получивший название Type-X, предназначен для того, чтобы войска могли «прорывать оборонительные позиции противника с минимальным риском». Боевая машина предоставляет им «равную или превосходящую огневую мощь и тактическое использование подразделения», как у тех, что применяют БМП. Компания утверждает, что системы навигации и обнаружения препятствий Type-X работают на основе искусственного интеллекта, что дает ему преимущество перед противником-человеком.