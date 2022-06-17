Видео: эстонский танк-робот уничтожает автомобили

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Видео: эстонский танк-робот уничтожает автомобилиУ него есть системы на основе ИИ
Новое видео, опубликованное эстонским разработчиком робототехники и автономных систем Milrem Robotics, показывает танк с системами искусственного интеллекта, который уничтожает автомобили и другие цели.
Танк, получивший название Type-X, предназначен для того, чтобы войска могли «прорывать оборонительные позиции противника с минимальным риском». Боевая машина предоставляет им «равную или превосходящую огневую мощь и тактическое использование подразделения», как у тех, что применяют БМП. Компания утверждает, что системы навигации и обнаружения препятствий Type-X работают на основе искусственного интеллекта, что дает ему преимущество перед противником-человеком.
Танк может быть оснащён массивными пушками, противотанковыми ракетами и даже привязными дронами для дистанционной разведки. Во время последних испытаний Milrem объединилась с норвежской компанией Kongsberg Defense and Aerospace, чтобы оснастить танк 30-мм пушкой.