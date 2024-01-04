Видео и надпись «НЕ ОТВЛЕКАТЬ» на тыльной стороне очков: новые патенты Apple

Видео и надпись «НЕ ОТВЛЕКАТЬ» на тыльной стороне очков: новые патенты AppleВзгляд в будущее или футуристические заморочки?
Недавно вскрытый патент позволяет заглянуть в историю создания гарнитуры Apple Vision Pro. Сам Джони Айв оставил свой след в этой технологии (его имя нашли в документах), особенно в дисплее «EyeSight» — внешнем экране, отображающем то, что пользователь видит внутри гарнитуры.
Хотя патент не является конечным чертежом Vision Pro (насколько можно судить), он намекает на некоторые инновационные и, честно говоря, немного странные варианты использования этого внешнего дисплея. Речь идет о проецировании глаз пользователя, мигающих предупреждениях «НЕ ОТВЛЕКАТЬ» или даже о превращении ваших зрачков в гигантские иконки Zoom. Да, вы все правильно поняли.
Но стоит помнить, что патенты не гарантируют попадания функций в конечный продукт. Поэтому, хотя эти Zoom-глаза технически возможны, сильно сомнительно, что они украсят официальный релиз Vision Pro.
Остается открытым вопрос: насколько полезным окажется EyeSight? Apple еще не продемонстрировала его, оставив нас в неведении относительно его реальной функциональности. Все, что мы видели, это трансляция глаз пользователя.