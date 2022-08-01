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Видео: как работают складские роботы Яндекса

Кладовщик и инвентаризатор
Яндекс разработал два прототипа складских роботов. Они способны инвентаризировать товары, перемещать их, раскладывать по полкам и подносить сборщикам заказов. Компания показала работу устройств на видео.
Видео: как работают складские роботы Яндекса

Яндекс рассказал, что робот-инвентаризатор уже используется в самом большом логистическом комплексе Маркета. Он сканирует QR-коды на упаковках и заносит данные в систему складского учёта. Удобство использования робота заключается в том, что он может доставать своим сканером до товаров, которые хранятся на высоких стеллажах в несколько ярусов. А ещё сам процесс сканирования у него происходит быстрее — меньше чем за секунду (у человека уходит в среднем две минуты).

Робот Маркета. На обложке выше показан робот Лавки

Робот Маркета. На обложке выше показан робот Лавки

Яндекс

Другой робот-кладовщик работает на Лавку. В его задачи будут входить перемещение товаров в пределах даркстора. Когда клиент сделает заказ в Лавке, робот сам возьмёт с полок нужное количество товаров и принесёт сотруднику склада. Для этих целей устройство должно быть компактным и маневренным.

Источник:Яндекс
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