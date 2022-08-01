Видео: как работают складские роботы Яндекса

Яндекс рассказал, что робот-инвентаризатор уже используется в самом большом логистическом комплексе Маркета. Он сканирует QR-коды на упаковках и заносит данные в систему складского учёта. Удобство использования робота заключается в том, что он может доставать своим сканером до товаров, которые хранятся на высоких стеллажах в несколько ярусов. А ещё сам процесс сканирования у него происходит быстрее — меньше чем за секунду (у человека уходит в среднем две минуты).