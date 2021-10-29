Видео: МиГ-29 уничтожил выпущенную американским истребителем ракету

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Видео: МиГ-29 уничтожил выпущенную американским истребителем ракетуВсе сработали чётко
Иранский МиГ-29 сбил цель на высоте птичьего полёта. Как оказалось, это была ракета, выпущенная американским лёгким многоцелевым истребителем F-5.
Момент поражения ракеты попал на видео. Как уточняет The Drive, истребитель Военно-воздушных сил Исламской Республики Иран запустил ракету с инфракрасным наведением по цели с очень близкого расстояния и на впечатляюще низкой высоте.
Видео, к сожалению, не имеет даты, но очень чётко показывает боевые стрельбы между истребителем F-5 Tiger II и МиГ-29. Сначала самолёты летят не параллельно друг другу, но когда МиГ приближается к F-5, последний запускает ракету, а затем уходит вправо. Несколько мгновений спустя МиГ запускает одиночную ракету из-под правого крыла. Она успешно поражает цель.
Источник: The Drive