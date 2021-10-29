Видео: МиГ-29 уничтожил выпущенную американским истребителем ракету

Видео, к сожалению, не имеет даты, но очень чётко показывает боевые стрельбы между истребителем F-5 Tiger II и МиГ-29. Сначала самолёты летят не параллельно друг другу, но когда МиГ приближается к F-5, последний запускает ракету, а затем уходит вправо. Несколько мгновений спустя МиГ запускает одиночную ракету из-под правого крыла. Она успешно поражает цель.