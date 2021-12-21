Видео: новогоднюю ёлку запустили на ракетном двигателе

В эксперименте участвовали инженеры, многие из которых работают в аэрокосмической промышленности. Они привязали двухметровое дерево к конструкции с четырьмя крыльями. Небольшой твердотопливный ракетный двигатель позволил ёлке взлететь в небо над пустыней Мохаве в Калифорнии.

К сожалению, у инженеров получилось это сделать не с первой попытки, а только с четвёртой. Посмотреть, как взлетает ёлка можно на видео ниже. Здесь также возможен какой-то символизм, предлагаем придумать его самостоятельно.