Видео: новогоднюю ёлку запустили на ракетном двигателе

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Видео: новогоднюю ёлку запустили на ракетном двигателеПросто так
YouTube-канал BPS Space опубликовал видео своего безумного эксперимента — авторы взяли рождественскую ёлку и заставили её взлететь на ракетном двигателе.
В эксперименте участвовали инженеры, многие из которых работают в аэрокосмической промышленности. Они привязали двухметровое дерево к конструкции с четырьмя крыльями. Небольшой твердотопливный ракетный двигатель позволил ёлке взлететь в небо над пустыней Мохаве в Калифорнии.
К сожалению, у инженеров получилось это сделать не с первой попытки, а только с четвёртой. Посмотреть, как взлетает ёлка можно на видео ниже. Здесь также возможен какой-то символизм, предлагаем придумать его самостоятельно.
Также авторы ролика хотят продать все украшения с запущенного дерева на аукционе, который состоится в январе 2022 года. Все деньги отправят в Американский фонд предотвращения самоубийств.
Источник: BPS Space