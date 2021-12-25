Видео: первый полёт самолёта с крылом из российских композитов

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что полёт самолёта доказывает правильность выбранных решений, а также отметил, что программа МС-21 неуклонно продвигается вперед.

Всего Минпромторг выделил на создание отечественных материалов для композитного крыла 4,4 миллиарда рублей. Сообщается, что российская технология обладает рядом преимуществ: увеличивает производительность, снижает трудозатраты и себестоимость, обеспечивает возможность формования крупных деталей.

Издание «РИА Новости» напомнило, что разработка и производство российских композиционных материалов для крыла начались после того, как США в сентябре 2018 года ввели санкции в отношении компании «АэроКомпозит».