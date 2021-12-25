Наука и технологии
Сегодня в 13:37
1 мин.

Видео: первый полёт самолёта с крылом из российских композитов

Российские материалы начали разрабатывать из-за санкций
Госкорпорация «Ростех» сообщила, что новейший самолет МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов выполнил первый полёт. Он попал на видео.
Видео: первый полёт самолёта с крылом из российских композитов

Сообщается, что самолёт поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода. Полёт прошёл в штатном режиме. На кадрах ниже показаны взлёт воздушного судна и его движение на низкой высоте.

РИА Новости

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что полёт самолёта доказывает правильность выбранных решений, а также отметил, что программа МС-21 неуклонно продвигается вперед.

Всего Минпромторг выделил на создание отечественных материалов для композитного крыла 4,4 миллиарда рублей. Сообщается, что российская технология обладает рядом преимуществ: увеличивает производительность, снижает трудозатраты и себестоимость, обеспечивает возможность формования крупных деталей.

Издание «РИА Новости» напомнило, что разработка и производство российских композиционных материалов для крыла начались после того, как США в сентябре 2018 года ввели санкции в отношении компании «АэроКомпозит».

Источник: РИА Новости
Новости партнеров
Новости партнеров