Видео: ракетный залп российских истребителей

М-6 — это парашютная малогабаритная мишень. Она напоминает собой авиабомбу метровой длины. М-6 используют для оценки точности стрельбы по воздушным целям и тренировок лётного состава. У мишени есть парашют с радиолокационным отражателем и факел двойного назначения. Он помогает навестись на цель ракетам с тепловой головкой самонаведения (ГСН). Кроме того, это помогает вести визуальное наблюдение за целью.