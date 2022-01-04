Видео: ракетный залп российских истребителей

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Видео: ракетный залп российских истребителейРазорвали мишень
В сети опубликовали видео одновременного запуска восьми ракет истребителями Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации.
Истребители поразили мишень М-6. Отмечается, что она «была разорвана просто в лоскуты». По ролику также заметили, что ближний истребитель добавил ещё из пушки после запуска. Кажется, другие делали то же самое.
Fighterbomber
М-6 — это парашютная малогабаритная мишень. Она напоминает собой авиабомбу метровой длины. М-6 используют для оценки точности стрельбы по воздушным целям и тренировок лётного состава. У мишени есть парашют с радиолокационным отражателем и факел двойного назначения. Он помогает навестись на цель ракетам с тепловой головкой самонаведения (ГСН). Кроме того, это помогает вести визуальное наблюдение за целью.
Источник: Российская газета