Видео: российский дрон-камикадзе уничтожает завод боевиков

Сообщается, что операция прошла в провинции Хама. Для ликвидации завода использовались два боеприпаса. Ими управляли военнослужащие Сил специальных операций ВС России. Как пишет «Российская газета», в операции участвовали дроны-камикадзе «Ланцет».

Известно, что их скорость составляет 80-130 километров в час. Дрон разрабатывали специалисты «Калашникова». Управлением аппаратом проходит через телевизионный канал наведения. Для дрона определяют координаты по различным источникам без спутниковой навигации. Так, беспилотник можно наводить на объекты в воздухе, на земле и воде без создания дополнительной инфраструктуры. Сам аппарат обладает двойным Х-образным оперением, поэтому отличается повышенной маневренностью и устойчивостью при пикировании.