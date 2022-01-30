Видео: Россия проводит учения по остановке условного противника в Арктике

Сообщается, что морские пехотинцы использовали артиллерию для противодействия условному противнику на учениях, которые проходили в Печенгском районе Мурманской области. Удары наносили по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Учения проходили с использованием огня РСЗО «Град», артиллерийско-минометных установок «Нона-С» и самоходных гаубиц «Гвоздика» 122-мм калибра.

Ранее стало известно, что Россия может начать поставки самопровозглашённым республикам отдельных видов вооружений. Среди них: системы радиоэлектронной борьбы Р-330 «Житель», модернизированные комплексы противовоздушной обороны малой дальности «Оса-АКМ» и усовершенствованные реактивные системы залпового огня «Град-М» или «Торнадо-Г».